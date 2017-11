POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (15.11.2017) ist es im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes Am Heidenturm zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Dabei wurde ein grau/blauer VW Caddy am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 250 Euro.- Erkenntnisse zum Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

