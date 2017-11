POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - Am Donnerstagmorgen (16.11.2017) ist der Polizei ein Einbruch an der Siedlerstraße gemeldet worden. Die Beamten begaben sich dorthin, wo ihnen die Bewohner den Sachverhalt schilderten. Unbekannte Täter hatten die Scheibe einer Seiteneingangstür eingeschlagen. Ob sie sich anschließend in dem Gebäude aufgehalten hatten, ist noch nicht eindeutig geklärt Auch die eingehende Prüfung, ob etwas gestohlen wurde, soll darüber weiteren Aufschluss geben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

