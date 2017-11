POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen an PKW

Rheine (ots) - Im Stadtgebiet sind am Mittwochabend bzw. in der Nacht zum Donnerstag (16.11.2017) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Auf der Mühlenstraße wurde am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, an einem PKW ein Reifen zerstochen. Am frühen Donnerstagmorgen, um 06.00 Uhr, wurde an der Friedenstraße ein beschädigter Renault festgestellt. Unbekannte hatten an dem Renault eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter begaben sich in den Wagen und durchsuchten ihn. Ob etwas aus dem Innern gestohlen wurde, ist noch unklar. Zur Parkstraße ist die Polizei am Donnerstagmorgen (16.11.2017), gegen 05.30 Uhr, gerufen worden. Unbekannte Randalierer hatten dort drei geparkte PKW beschädigt. An den Autos, die in den Abendstunden dort geparkt wurden, traten oder schlugen sie jeweils einen Außenspiegel ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

