POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Heerstraße ist am Donnerstagvormittag (16.11.2017) eine Fußgängerin vom einem LKW erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die 86-jährige Frau aus Münster zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Um 09.35 Uhr hielt der 46-jährige Fahrer des LKW mit Anhänger auf dem Parkplatz an und ermöglichte einem Autofahrer einzuparken. Als der LKW-Fahrer aus Osnabrück danach mit seinem Gespann wieder losfuhr stieß er mit der Fußgängerin zusammen, die nach Zeugenangaben in dem Moment vor dem LKW hergelaufen war.

