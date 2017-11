POL-ST: Rheine, Einbruch in einen Kindergarten

Rheine (ots) - In der Kindertagesstätte am Kevenbrink haben sich in der Nacht zum Mittwoch (15.11.2017) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Einbrecher hatten zahlreiche Räume betreten und die Schränke und Behältnisse durchsucht. Die Mitarbeiter konnten mitteilen, dass am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, noch alles in Ordnung war. Am Mittwoch0morgen wurden dann Beschädigungen an zwei Fenstern festgestellt, ein Fensterflügel stand weit offen. Bei der Suche nach Wertgegenständen richteten die Diebe weitere Sachschäden an, da sie verschlossene Schranktüren und Schubladen aufbrachen. Was sie aus dem Gebäude gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

