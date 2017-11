POL-ST: Lengerich, PKW aufgebrochen

Lengerich (ots) - Im Wohngebiet zwischen der Berliner Straße und der Rahestraße ist in der Nacht zum Dienstag (14.11.2017) ein Auto aufgebrochen worden. Der Geschädigte hatte seinen BMW am Montagabend um 19.00 Uhr auf dem Hof seines Wohnhauses an der Banningstraße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 07.00 Uhr, bemerkte er an dem Wagen sofort eine zertrümmerte Scheibe. Unbekannte Täter hatten sich ins Innere begeben und sich darin erhebliche Schäden angerichtet. Die Mittelkonsole war vollkommen demoliert worden. Der Bordcomputer/Navigationsgerät wurde ausgebaut und entwendet. Der Wert der Geräte wird mit 3.000 Euro angegeben. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Spuren gesichert. Aufgrund der Gesamtumstände ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Täter, obwohl sie schon Beute gemacht hatten, gestört worden sind. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die in dem Wohngebiet, insbesondere an der Banningstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 05481/9337-4515.

