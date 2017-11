POL-ST: Hopsten, Straßenverkehrsgefährdung

Hopsten (ots) - Am Mittwoch, dem 08.11.2017, befuhr ein Pkw-Fahrer um 17.50 Uhr die Schaler Straße in Richtung Hopsten. In Höhe der Sportanlage wurden mehrere kleine Steine gegen sein Fahrzeug geworfen. Dabei wurde das Fahrzeug an der Windschutzscheibe leicht beschädigt. Vor Ort wurden drei Jungen im Alter von cirka 11 bis 13 Jahren festgestellt. Die Jungen waren ca. 150 bis 160 cm groß. Einer hatte rötliches Haar, einer trug dunkles Haar und der Dritte hatte blondes Haar und trug eine Brille. Der Fahrzeugführer hatte mit den drei Jungen noch gesprochen. Er stellte jedoch erst später den Schaden am Fahrzeug fest. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315.

