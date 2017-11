POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl/vorläufige Festnahme

Ibbenbüren (ots) - Genau im richtigen Moment ist eine Polizeistreife in der Nacht zum Dienstag (14.11.2017) auf den Pendlerparkplatz an der A 30 in Laggenbeck eingebogen. Als die Beamten auf das Areal fuhren, sahen sie dort eine dunkel gekleidete Person, die von einem VW Phaeton weglief und in dem Waldstück an der Ledder Straße verschwand. Der betroffene VW war auf Altreifen aufgebockt und die vier Räder bereits abmontiert worden. In der Nähe stand ein Wagen mit Gütersloher Kennzeichen, dessen Beifahrertür offen stand. Die Polizisten vernahmen einige knackende Geräusche aus dem Wald, kurz danach kam ein Mann auf sie zu und stellte sich. Der 34-Jährige gab unmittelbar zu, dass er die Räder des Phaetons stehlen wollte. Drei Räder befanden sich bereits in dem von ihm geführten Wagen. Es handelte sich um den PKW mit den GT-Kennzeichen. Die Beamten überprüften den Mann, der seinen Wohnsitz derzeit offenbar in Gütersloh hat. Gegen ihn legten sie eine Diebstahlsanzeige vor. Der VW und die vier Räder, die einen Wert von etwa 3.000 Euro haben, wurden sichergestellt.

