POL-ST: Wettringen, Sachbeschädigung

Wettringen (ots) - Unbekannte Personen haben am Schröerskamp eine Bushaltestelle beschädigt. Der oder die Täter warfen oder schlugen eine Scheibe des Unterstandes ein. Die Glasscheibe ging zu Bruch. Der entstandene Sachschaden wird auf cirka 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beschädigung ist am Dienstagvormittag (14.11.2017), gegen 10.00 Uhr, während einer Streifenfahrt festgestellt worden. Wann die Täter am Werk waren, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

