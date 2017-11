POL-ST: Rheine, Einbruch

Rheine (ots) - Im Gebäudekomplex des TV Jahn Rheine haben sich in der Nacht zum Dienstag (14.11.2017) Einbrecher aufgehalten. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Montagabend, 23.30 Uhr und dem frühen Dienstagmorgen, 04.55 Uhr. Die Diebe brachen in dem Gebäude an der Germanenallee mehrere Türen auf und richteten dabei einen Sachschaden an, der auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt wird. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen und fanden schließlich eine Geldkassette, die sie mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05971/938-4215.

