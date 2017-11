POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule am Kirchpatt eingestiegen. Bei dem Einbruch richteten die Unbekannten einen Sachschaden an, der auf fast 1.000 Euro geschätzt wird. Zunächst hatten sie eine Kellertür und im Weiteren einige Zwischentüren gewaltsam geöffnet. Bei der Suche nach Diebesgut fanden die Täter etwas Bargeld, das sie entwendeten. Weitere Beute haben sie offenbar nicht gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05481/9337-4515. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Montagmorgen (13.11.2017), 06.50 Uhr, am Werk.

