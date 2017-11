POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Emsdetten (ots) - Auf der Bundesstraße 475 in Sinningen hat sich am Dienstagmorgen (14.11.2017) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 40-jährigen Mann aus Münster zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 07.50 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der B 475 in Richtung Saerbeck. Als sie in Höhe Hausnummer 13 verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der nachfolgende Motorradfahrer auf den PKW der Emsdettenerin auf. Der Münsteraner stürzte auf die Fahrbahn. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

