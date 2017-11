POL-ST: Lotte-Büren, Körperverletzung

Lotte (ots) - In der Nacht zum Sonntag (12.11.2017) sind an der Landwehrstraße drei Männer in Streit geraten. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen ein 31-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Gegen 03.00 Uhr waren die drei 23-, 24- und 31-jährigen Männer aus Lotte und Osnabrück aufeinander losgegangen. Dabei wurden nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch ein PKW beschädigt. Den Aussagen zufolge waren bei der Auseinandersetzung Pfefferspray und ein Messer gesehen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei stellte unter anderem eine Jacke und Einhandmesser sicher. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell