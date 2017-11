POL-ST: Greven/Emsdetten, Diebstähle angezeigt

Greven/Emsdetten (ots) - In den Nächten zum Freitag und insbesondere zum Samstag sind in Greven und Emsdetten mehrere PKW-Kennzeichen entwendet worden. Die Schilder wurden von den Autos abmontiert und dann mitgenommen. Die Polizei hofft, dass Zeugen auf das Schrauben bzw. Brechen der Diebe aufmerksam geworden sind. Die Täter waren zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitagmorgen, 07.15 Uhr, (10.11.2017) an der Wilmersstraße in Emsdetten am Werk und schraubten dort von drei PKW Kennzeichen ab. Ein weiterer Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Freitag, 11.00 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr an der Buckhoffstraße verübt. In der Nacht zum Samstag waren an der Buchbinderstraße in Greven sowie an der Steinfurter Straße und der Wiesenstraße in Reckenfeld Kennzeichendiebe unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei in Greven Telefon 02571/928-4455 oder Emsdetten Telefon 02572/9306-4415.

