POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Rheine (ots) - Auf der Brückenstraße (L 578) in Elte ist am frühen Sonntagmorgen (12.11.2017), gegen 05.10 Uhr, eine junge Frau aus Rheine verunglückt. Den Spuren zufolge war das Auto der 22-Jährigen aus bisher noch unbekannten Gründen, etwa 100 Meter hinter der Einmündung "Zum Albrock", nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden. Zudem entstanden Schäden an einem Straßenschild sowie an einem Leitpfosten. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

