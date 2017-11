POL-ST: Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots) - Unbekannte Diebe sind in der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Samstagnachmittag (11.11.2017), 14.45 Uhr, in ein Wohnhaus an der Rahestraße eingestiegen. Nachdem sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft hatten, suchten sie in verschiedenen Schubladen und Sideboards nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie ein 12-teiliges Silberbesteck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell