POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall B 481

Rheine (ots) - Auf der Zufahrt von der Salzbergener Straße (Bundesstraße 481) zur B 70 hat sich am Sonntagabend (12.11.2017) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 20.30 Uhr war ein 23-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren vom Kreisverkehr auf die Zufahrt abgebogen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er in der Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts auf den Seitenstreifen und stieß gegen die Leitplanke. Beim Gegenlenken schleuderte der PKW über die Fahrbahn und prallte schließlich auf der linken Fahrbahnseite erneut gegen die Leitplanke. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Wagen beträgt ungefähr 4.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden an den Leitplanken.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell