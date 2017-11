POL-ST: Rheine, Fußgänger verletzt/Verkehrsunfall

Rheine (ots) - Auf der Matthiasstraße ist am späten Freitagabend (10.11.2017) ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Den Schilderungen zufolge hatte der 25-jährige Fußgänger aus Rheine, etwa 10 Meter hinter der Einmündung Kolpingstraße, die Fahrbahn betreten. Dabei ist er vom PKW eines 52-Jährigen erfasst worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus Am PKW des 52-jährigen Rheinensers entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

