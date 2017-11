POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Freitag (10.11.2017), zwischen 09.40 Uhr und 10.20 Uhr, ereignete sich auf der Hansaallee, zwischen der Humboldtstraße und der Franz-Kolck-Straße ein Verkehrsunfall. Ein in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße geparkter schwarzer PKW, VW Golf, wurde angefahren und dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten VW auf etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

