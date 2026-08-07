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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin nachts überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Suderwichstraße hat ein unbekannter Täter eine ältere Frau in der Nacht auf Freitag überfallen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr. Ein unbekannter Mann gelangte über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung und fesselte dann die Bewohnerin, die im Bett lag. Anschließend durchsuchte er Schränke und Schubladen. Die Beute: Bargeld und Schmuck. Bevor der Täter flüchtete, löste er noch die Fesseln. Die Seniorin rief eine Angehörige an, die auch die Polizei verständigte. Die Recklinghäuserin musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben: etwa 1,70m groß, trug dunkle "Arbeitsklamotten", war maskiert (mit FFP2-Maske) und soll dicke Handschuhe getragen haben.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen, die vor allem zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt oder gesehen haben. Wer Angaben machen oder Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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