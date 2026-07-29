Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten an der Kirchstraße gesprengt. Gegen 03:20 Uhr konnten Zeugen einen lauten Knall hören und kurz darauf Personen beobachten, die auf Motorrädern in Richtung B58 flüchteten. Die Polizei fahndete nach den Tätern - leider ohne Erfolg. Der Automat wurde vollständig zerstört. Ob und wie viele Zigarettenschachteln die Täter mitnahmen ist noch unklar.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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