Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Tatverdächtige gesucht

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Recklinghausen (ots)

In einer Drogerie an der Borkener Straße hat eine Videoüberwachung eine tatverdächtige Frau erfasst. Sie soll eine Geldbörse eingesteckt haben, die zuvor von einer Dorstenerin an einer SB-Kasse vergessen wurde. Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/211124

Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

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