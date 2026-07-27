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POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Tatverdächtige gesucht

POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Tatverdächtige gesucht
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Recklinghausen (ots)

In einer Drogerie an der Borkener Straße hat eine Videoüberwachung eine tatverdächtige Frau erfasst. Sie soll eine Geldbörse eingesteckt haben, die zuvor von einer Dorstenerin an einer SB-Kasse vergessen wurde. Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/211124

Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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