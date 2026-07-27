Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Tatverdächtige gesucht
Recklinghausen (ots)
In einer Drogerie an der Borkener Straße hat eine Videoüberwachung eine tatverdächtige Frau erfasst. Sie soll eine Geldbörse eingesteckt haben, die zuvor von einer Dorstenerin an einer SB-Kasse vergessen wurde. Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/211124
Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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