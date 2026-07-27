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POL-RE: Datteln: Geld unterschlagen - Tatverdächtige mit Fotos gesucht

POL-RE: Datteln: Geld unterschlagen - Tatverdächtige mit Fotos gesucht
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Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach zwei tatverdächtigen Männern. Sie stehen im Verdacht, dass Bargeld einer Seniorin unterschlagen zu haben. Die Seniorin aus Datteln war zusammen mit einer Angehörigen in der Bankfiliale am Neumarkt unterwegs. Sie legten die Geldbörse auf eine Ablage und vergaßen sie dort, als sie den Automaten wechselten. Kurze Zeit später lag sie dort nicht mehr. Die Geldbörse wurde kurz darauf in einem Fundbüro abgeben - allerdings ohne Bargeld. Eine Videoüberwachung erfasste zwei Tatverdächtige Männer. Hier finden Sie Fotos und weitere Infos:

https://polizei.nrw/fahndung/211127

Wer kennt die Männer und/oder kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweistelefon: 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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