Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 11-Jährige Vermisste wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach einer 11-jährigen Vermissten aus Dorsten wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte in Osnabrück aufgefunden werden. Die 11-Jährige war am 23. Juli von ihrer Wohnanschrift verschwunden, seit dem 24. Juli wurde per Öffentlichkeitsarbeit nach ihr gesucht. Wir bitten, die Fahndung - und vor allem das Foto der 11-Jährigen - zu löschen. An dieser Stelle außerdem ein Dank für die Mithilfe bei der Suche und das Teilen der Vermisstenmeldung.
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