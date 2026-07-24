Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 11-Jährige vermisst - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Aktuell sucht die Polizei mit Fotos nach einem Mädchen. Die Vermisste verließ gestern (Donnerstag, 23. Juli) ihre Wohnanschrift in Dorsten. Weitere Infos und Fotos der 11-Jährigen finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/211009
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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