Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 11-Jährige vermisst - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Aktuell sucht die Polizei mit Fotos nach einem Mädchen. Die Vermisste verließ gestern (Donnerstag, 23. Juli) ihre Wohnanschrift in Dorsten. Weitere Infos und Fotos der 11-Jährigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/211009

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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