Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gesucht - mit Foto

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Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll mehrere Druckerpatronen aus einem Elektromarkt entwendet haben. Jetzt wird er mit einem Foto gesucht.

Zu dem Diebstahl kam am 20. Mai des laufenden Jahres an der Bergstraße. Ein Ladendetektiv verfolgte den Tatverdächtigen, der verlor bei der Flucht seine Beute. Der Laden wird mit Videokameras überwacht.

Ein Foto des Mannes finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/210269

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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