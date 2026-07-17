Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Drogen bei Durchsuchung sichergestellt
Recklinghausen (ots)
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahren stellte die Polizei Recklinghausen in einer Wohnung an der Fichtestraße eine größere Menge Drogen und Bargeld sicher. Während der Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag konnte die Kripo unter anderem etwa sieben Kilo Marihuana, rund 700g Amphetamin und eine höhere Summe an Bargeld auffinden. Die Betäubungsmittel, sowie weitere Beweismittel, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an und richten sich gegen einen 30-jährigen Bottroper. Er wurde vorläufig festgenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell