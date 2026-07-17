Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drogen bei Durchsuchung sichergestellt

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Recklinghausen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahren stellte die Polizei Recklinghausen in einer Wohnung an der Fichtestraße eine größere Menge Drogen und Bargeld sicher. Während der Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag konnte die Kripo unter anderem etwa sieben Kilo Marihuana, rund 700g Amphetamin und eine höhere Summe an Bargeld auffinden. Die Betäubungsmittel, sowie weitere Beweismittel, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an und richten sich gegen einen 30-jährigen Bottroper. Er wurde vorläufig festgenommen.

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