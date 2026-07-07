Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtaschendiebstahl - Tatverdächtiger gesucht

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll im vergangenen Jahr auf der Stargarder Straße einer 83-jährigen Gladbeckerin die Handtasche geklaut haben. Eine Kamera erfasste den Mann.

Das Foto und weitere Information finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/209026

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

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