Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Handtaschendiebstahl - Tatverdächtiger gesucht
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll im vergangenen Jahr auf der Stargarder Straße einer 83-jährigen Gladbeckerin die Handtasche geklaut haben. Eine Kamera erfasste den Mann.
Das Foto und weitere Information finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/209026
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
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