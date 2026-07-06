Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Freundinnen von Exhibitionist belästigt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Georg-Herwegh-Straße sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 16- und eine 18-Jährige von einem Mann belästigt worden. Die beiden Freundinnen waren gegen 2.55 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Zwischen dem Ovelheider Weg und der Ringerottstraße sei plötzlich ein unbekannter Mann hinter ihnen aufgetaucht. Während er den beiden Frauen folgte, soll er sich selbst sexuell befriedigt haben. Die Freundinnen sind daraufhin weggerannt. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, schwarzer Hoodie, schwarze Hose, weiße Schuhe. Außerdem soll er eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben und/oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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