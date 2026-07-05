POL-RE: Recklinghausen: (Klein-)Brand in Polizeiwache Süd

Recklinghausen (ots) - Eine 60-jährige Marlerin ist am heutigen Morgen (03.07.2026) gegen 8:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf dem Lipper Weg einkaufen gewesen. Sie hat unter anderem auch Sammelkarten gekauft und diese anschließend in ihrem Fahrradkorb gelegt. Ein unbekannter Mann soll nach den Karten gegriffen haben und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde die Marlerin leicht verletzt. Der Mann flüchtete ohne ...

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