Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: (Klein-)Brand in Polizeiwache Süd
Recklinghausen (ots)
In der Polizeiwache Am Neumarkt hat es heute Nachmittag gebrannt. Zeugen waren gegen 16.35 Uhr darauf aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.
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