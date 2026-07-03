Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen gesucht nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick:

Am Donnerstagmorgen zwischen 9:50 Uhr und 11:15 Uhr ist es zu einem Einbruch auf der August-Schmidt-Straße gekommen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Küchenfenster. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Unbekannten mit Diebesgut, unter anderem Schmuck, flüchten.

Herten:

Im Zeitraum von Donnerstag (14:30 Uhr) bis Freitagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule auf der Feldstraße. Die Unbekannte öffneten gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten diverse Räume. Außerdem beschädigten sie bei einer Tür einen Glaseinsatz. Anschließend flüchteten die Täter mit Diebesgut.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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