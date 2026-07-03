Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Mit Mobiler Wache und Radstaffel für ein Plus an Präsenz - KORREKTUR

Recklinghausen (ots)

In der kommenden Woche ist die Polizei Recklinghausen wieder mit "PräsenzPlus" unterwegs im Kreis Recklinghausen und Bottrop und sucht den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Bei den Terminen haben sich Änderungen ergeben:

Geplante Termine der Mobilen Wache in KW 28:

- Montag, 6. Juli: ZOB Marl (14 bis 18 Uhr) - Montag, 6. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr) - Dienstag, 7. Juli: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr) - zusammen mit dem KOD der Stadt Recklinghausen - Mittwoch: 8. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)

Zusätzlich ist die Radstaffel im Einsatz: Am Dienstag (7. Juli) von 9 bis 12 Uhr in Recklinghausen sowie am Donnerstag (9. Juli) von 10 bis 14 Uhr in Castrop-Rauxel.

Mit "PräsenzPlus" ist die Polizei Recklinghausen an belebten Orten sichtbar und ansprechbar, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. Zusätzlich bieten die Polizei damit eine niederschwellige Anlaufstelle für verschiedene Belange an. Bei Bedarf können Besucherinnen und Besucher direkt vor Ort eine Anzeige erstatten - unkompliziert und ohne vorherigen Termin.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/kreis-recklinghausen-bottrop-neues-praesenzkonzept-vorgestellt-praesenzplus-fuer-mehr-naehe-und-sicherheit

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell