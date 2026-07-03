Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat die Hilfsbereitschaft einer Seniorin ausgenutzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr bat der Unbekannte in einem Lebensmittelgeschäft an der Feldhauser Straße um eine Geldspende für Gehörlose. Als die 74-Jährige aus Gelsenkirchen die Geldbörse öffnete, schaffte es der Mann unbemerkt einen höheren Bargeldbetrag zu entwenden. Anschließend entfernte sich der Mann aus dem Geschäft.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, kurzes dunkles Haar, kleiner Oberlippenbart, schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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