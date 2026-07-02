Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mit Mobiler Wache und Radstaffel für ein Plus an Präsenz

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Recklinghausen (ots)

In der KW28 ist die Polizei Recklinghausen wieder mit "PräsenzPlus" unterwegs im Kreis Recklinghausen und Bottrop und sucht den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Folgende Termine der Mobilen Wache sind geplant:

- Montag, 6. Juli: 15 bis 19 Uhr (ZOB Bottrop) - Mittwoch, 8. Juli: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen) - Mittwoch, 8. Juli: 15 bis 19 Uhr (ZOB Bottrop) - Freitag, 10. Juli: 14 bis 20 Uhr (ZOB Marl)

Zusätzlich ist die Radstaffel im Einsatz am Mittwoch (8. Juli) von 9 bis 12 Uhr in Recklinghausen sowie am Donnerstag (9. Juli) von 10 bis 14 Uhr in Castrop-Rauxel.

Mit "PräsenzPlus" ist die Polizei Recklinghausen an belebten Orten sichtbar und ansprechbar, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. Zusätzlich bieten die Polizei damit eine niederschwellige Anlaufstelle für verschiedene Belange an. Bei Bedarf können Besucherinnen und Besucher direkt vor Ort eine Anzeige erstatten - unkompliziert und ohne vorherigen Termin.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/kreis-recklinghausen-bottrop-neues-praesenzkonzept-vorgestellt-praesenzplus-fuer-mehr-naehe-und-sicherheit

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