Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "Mobile Wache" kommt nach Bottrop, Recklinghausen und Herten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt auch in der kommenden Woche auf Präsenz - und kommt mit der "Mobilen Wache" in drei verschiedene Städte. Ziel ist es, an stärker besuchten Orten sichtbar und ansprechbar zu sein und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. Zusätzlich bieten die Polizei damit eine niederschwellige Anlaufstelle für verschiedene Belange an. Bei Bedarf können Besucher direkt vor Ort eine Anzeige erstatten - unkompliziert und ohne vorherigen Termin.

In der KW24 macht die "Mobile Wache" (MoWa) gleich vier Mal Station - und zwar in Bottrop, Recklinghausen und Herten. Folgende Termine sind geplant:

- Montag, 08. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop) - Mittwoch, 10. Juni: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen) - Freitag, 12. Juni: 10 bis 12 Uhr (Herten) - Freitag, 12. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)

Die Polizei Recklinghausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot der "Mobilen Wache" zu nutzen.

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