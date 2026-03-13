PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Jugendliche vermisste - Suche mit Foto

POL-RE: Datteln: Jugendliche vermisste - Suche mit Foto
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit dem vergangenen Mittwoch (11.03.2026) sucht die Polizei nach einer 16-Jährigen aus Datteln, die am Montag (09.03.2026) nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei waren ohne Erfolg. Deshalb wird nun mit einem Foto nach der Jugendlichen gesucht.

Ein Foto der 16-Jährigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197841

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren