Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Jugendliche vermisste - Suche mit Foto

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Recklinghausen (ots)

Seit dem vergangenen Mittwoch (11.03.2026) sucht die Polizei nach einer 16-Jährigen aus Datteln, die am Montag (09.03.2026) nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei waren ohne Erfolg. Deshalb wird nun mit einem Foto nach der Jugendlichen gesucht.

Ein Foto der 16-Jährigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197841

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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