PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Seniorin gesucht - Fahndung mit Fotos

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Seniorin gesucht - Fahndung mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Seniorin bittet die Polizei aktuell um Mithilfe. Die Frau wird seit gestern Nachmittag (20.01.,15:00 Uhr) aus einem Gladbecker Krankenhaus vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie vermutlich nur in Krankenhausbekleidung und mit einem Rollator unterwegs. Die Frau hat ihren Lebensmittelpunkt in Bottrop und hält sich möglicherweise auch dort auf. Ein Foto und weitere Informationen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/192382

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht bereits mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer nach der Frau gesucht.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren