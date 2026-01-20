Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Seniorin gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Seniorin bittet die Polizei aktuell um Mithilfe. Die Frau wird seit gestern Nachmittag (20.01.,15:00 Uhr) aus einem Gladbecker Krankenhaus vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie vermutlich nur in Krankenhausbekleidung und mit einem Rollator unterwegs. Die Frau hat ihren Lebensmittelpunkt in Bottrop und hält sich möglicherweise auch dort auf. Ein Foto und weitere Informationen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/192382

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht bereits mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer nach der Frau gesucht.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell