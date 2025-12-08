Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Unfälle im Bereich Westring, mehrere Verletzte, ein Widerstand und eine defekte Ampel

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende kam es zu zwei Unfällen im Bereich der Kreuzung Westring/Westerholter Weg. Dabei wurde unter anderem die Ampelanlage massiv beschädigt.

Am Freitagabend (23:35 Uhr) fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf dem Westring in Richtung A43 (FR Süden). Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam er in Höhe der Kreuzung Westerholter Weg in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der 30-Jährige konnte sich selber aus dem Auto befreien. Der Ampelmast wurde aus der dem Fundament gerissen.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol beim Fahrer. Bereits hier beleidigte er einen Polizeibeamten. Der Recklinghäuser musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Krankenhaus leistet der 30-Jährige Widerstand gegen Polizeibeamte. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Nach der medizinischen Behandlung fuhr die Polizei den Mann ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg beschädigte er ein Dienstfahrzeug.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Neben dem Unfall muss sich der Mann wegen mehrerer Beleidigungen, wegen des Widerstandes, sowie der Sachbeschädigung verantworten.

Sein Auto, das Mobiltelefon und der Führerschein wurden beschlagnahmt.

Bei dem Unfall entstand mindestens 15.000 Euro Sachschaden.

An der selben Kreuzung kam es am Sonntagabend (19:30 Uhr) zu einem zweiten Unfall. Da die Ampelanlage noch defekt war, galten für die Vorfahrtsreglung die Verkehrszeichen.

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen war auf dem Westerholter Weg in Richtung Herten unterwegs. Auf dem Westring fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Dortmund in Richtung A43. Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto des Dortmunders gegen das Auto einer 37-Jährigen aus Recklinghausen geschoben. Sie hatte auf dem Westerholter Weg auf die Weiterfahrt gewartet.

Alle Fahrzeugführenden und ein Beifahrer mussten nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen behandelt werden. Die drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bei dem Unfall entstand 20.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell