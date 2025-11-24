Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior vermisst - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Seit dem vergangenen Dienstagnachmittag wird ein 83-Jähriger vermisst, der zuletzt in Castrop-Rauxel gewohnt hat. Zu dem Mann steht durch Angehörige seit einigen Tagen kein Kontakt mehr. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Von dem Mann ist keine genaue Meldeanschrift bekannt, da er in der jüngeren Vergangenheit bei verschiedenen Bekannten gewohnt haben soll.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187225

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

