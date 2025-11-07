Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 14-Jähriger wird vermisst - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem 14-Jährigen aus Recklinghausen um Mithilfe. Der vermisste 14-Jährige ist seit dem 05.11.2025 gegen 09:00 Uhr abgängig.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Ein Foto des Vermissten und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/Fahndungsportal/Lists/Vermisste/EditForm.aspx?ID=3677

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 14-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell