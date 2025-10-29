Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 15-Jährige vermisst
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer Jugendlichen aus Dorsten. Die 15-Jährige verließ am Dienstagmorgen ihre Wohnanschrift in Rhade und ist seitdem verschwunden. Es liegen Hinweise darauf vor, dass die Jugendliche sich in Weißenfels in Sachsen-Anhalt aufhalten könnte. Fotos und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/184673
Hinweise werden von der Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.
