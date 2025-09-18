PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndung mit Fotos nach Tatverdächtigen - Diebstahl und Sachbeschädigung

POL-RE: Haltern am See: Fahndung mit Fotos nach Tatverdächtigen - Diebstahl und Sachbeschädigung
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum 22. August des laufenden Jahres brachen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige ein Verkaufshäuschen im Stadtteil Sythen auf. Aus dem Häuschen nahmen sie einen Geldkassette mit Bargeld mit. Außerdem rissen sie eine Überwachungskamera ab und beschädigten sie.

Trotz der Beschädigung der Kamera, konnten entsprechende Bilder der Tatverdächtigen aufgezeichnet werden. Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180776

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 17:35

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Mit einem Laptop, einer Festplatte und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Berzeliusstraße. Die unbekannten Täter brachen zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr in das Wohngebäude ein. Die Einbrecher flüchteten ebenfalls über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Aus dem Schlafzimmer einer Wohnung an der Kreuzstraße nahmen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:31

    POL-RE: Bottrop: Unbekannter bedroht 54-Jährigen - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach einer Bedrohung in einem Parkhaus. Am Dienstagnachmittag (13:00 Uhr) trafen ein 54-Jähriger aus Bottrop und ein bislang unbekannter Mann in einem Parkhaus Am Hauptbahnhof im Bereich eines Treppenhauses aufeinander. Der unbekannte Mann hatte sich in dem Treppenhaus aufgehalten, der 54-Jährige fragte ihn ...

    mehr
