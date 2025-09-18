Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndung mit Fotos nach Tatverdächtigen - Diebstahl und Sachbeschädigung

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum 22. August des laufenden Jahres brachen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige ein Verkaufshäuschen im Stadtteil Sythen auf. Aus dem Häuschen nahmen sie einen Geldkassette mit Bargeld mit. Außerdem rissen sie eine Überwachungskamera ab und beschädigten sie.

Trotz der Beschädigung der Kamera, konnten entsprechende Bilder der Tatverdächtigen aufgezeichnet werden. Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180776

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

