PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht vermisste Jugendliche

POL-RE: Marl: Polizei sucht vermisste Jugendliche
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer Vermissten um Mithilfe. Die 14-Jährige ist seit Montagabend verschwunden. Bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Hubschrauber - verliefen erfolglos. Ein Foto der Jugendlichen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180569

Wer die Jugendliche sieht oder weiß, wo sie sich aktuell befindet, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:54

    POL-RE: Marl: Seniorin bekommt "Schockanruf" und übergibt Schmuck

    Recklinghausen (ots) - Auf der Kampstraße ist eine Seniorin aus Marl auf die Betrugsmasche "Schockanruf" hereingefallen. Die ältere Frau bekam gegen 18 Uhr am Montag einen Anruf. Ein Mann gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte der Frau, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um den Sohn "frei zu kaufen", müsse sie eine Kaution zahlen. Ein ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:20

    POL-RE: Marl: Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus

    Recklinghausen (ots) - Auf der Amselstraße hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Ein 32-Jähriger Mann wurde festgenommen, weil er mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger Mann aus Marl gegen 22.10 Uhr eine verdächtige Person im Vorgarten bemerkt. Als er den Unbekannten ansprach, soll der den Marler - und dessen Familie - mit einer Waffe bedroht haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren