Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht vermisste Jugendliche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer Vermissten um Mithilfe. Die 14-Jährige ist seit Montagabend verschwunden. Bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Hubschrauber - verliefen erfolglos. Ein Foto der Jugendlichen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180569

Wer die Jugendliche sieht oder weiß, wo sie sich aktuell befindet, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell