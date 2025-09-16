Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Polizei sucht vermisste Jugendliche
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet bei der Suche nach einer Vermissten um Mithilfe. Die 14-Jährige ist seit Montagabend verschwunden. Bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Hubschrauber - verliefen erfolglos. Ein Foto der Jugendlichen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/180569
Wer die Jugendliche sieht oder weiß, wo sie sich aktuell befindet, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.
