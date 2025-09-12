Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Diebstahl aus Büro - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hielt sich am 29. Juli dieses Jahres gegen 16:00 Uhr unter einem Vorwand im Wartebereich einer Praxis an der Barbarastraße auf. Er täuschte dem Praxisinhaber vor, zur Toilette gehen zu wollen, suchte aber stattdessen ein Büro auf. Dort entnahm er aus einer Geldbörse Bargeld. Danach verließ der Mann die Praxis. Eine Videoüberwachung zeichnete ihn jedoch auf.

Fotos und eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180321

Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell