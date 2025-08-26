PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach Diebstahl und Betrug mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos bittet die Polizei bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann um Mithilfe. Einer Seniorin aus Bottrop wurde in der Innenstadt ihre EC-Karte gestohlen. Die bislang unbekannten Täter hoben anschließend an verschiedenen Geldautomaten Geld ab und kauften in mehreren Supermärkten auf Gladbecker und Bottroper Stadtgebiet ein. Durch eine Videoüberwachung in einer Bank konnte ein Tatverdächtiger aufgenommen werden. Fotos und weitere Informationen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/178529

Hinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 durch die Kripo entgegengenommen.

