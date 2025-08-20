Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: sexuelle Belästigung im Bus

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend wurde eine 16-Jährige aus Dorsten von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt.

Gegen 22:10 Uhr stieg die Dorstenerin zusammen mit zwei Freundinnen am Busbahnhof in Dorsten in einen Bus (Fahrtrichtung Wulfen) ein. Als sie gegen 22:30 Uhr an der Haltestelle Großer Ring aussteigen wollte, fasste sie ein Fahrgast an ihr Gesäß und zog an ihrem Rock. Der Mann steig ebenfalls aus und lief in Richtung Tankstelle davon.

Personenbeschreibung:

- ca. 30 Jahre alt - 1,75 Meter - 1,80 Meter - dick - weißer Pullover -lange schwarze Hose - schwarze Baseball Cap - schwarzer Rucksack - dunkelhäutig

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell