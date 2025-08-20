PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: sexuelle Belästigung im Bus

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend wurde eine 16-Jährige aus Dorsten von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt.

Gegen 22:10 Uhr stieg die Dorstenerin zusammen mit zwei Freundinnen am Busbahnhof in Dorsten in einen Bus (Fahrtrichtung Wulfen) ein. Als sie gegen 22:30 Uhr an der Haltestelle Großer Ring aussteigen wollte, fasste sie ein Fahrgast an ihr Gesäß und zog an ihrem Rock. Der Mann steig ebenfalls aus und lief in Richtung Tankstelle davon.

Personenbeschreibung:

   - ca. 30 Jahre alt - 1,75 Meter - 1,80 Meter - dick - weißer 
     Pullover -lange schwarze Hose - schwarze Baseball Cap - 
     schwarzer Rucksack - dunkelhäutig

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

