POL-RE: Bottrop: 61-Jährige vermisst - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Seit dem vergangenen Mittwoch (06.08.2025) sucht die Recklinghäuser Polizei nach einer 61-Jährigen. Die Frau ist täglich auf Sauerstoff und Medikamente angewiesen. Am Mittwoch war sie nicht in ihre Wohnung zurück gekehrt. Die Frau war zuletzt mit einem roten Rollator unterwegs.

Ein Foto der Bottroperin finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177076

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 61-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

