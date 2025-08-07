PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: E-Scooter-Fahrer angefahren - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer zu einem Zusammenstoß - der unbekannte Autofahrer erkundigte sich zwar nach dem Gesundheitszustand, setzte seine Fahrt dann aber fort. Der E-Scooter-Fahrer informierte am Abend die Polizei über die Unfallflucht.

Gegen 18:15 Uhr war ein 16-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem E-Scooter "Am Markt" unterwegs. Als er die Fahrbahn von der Sparkasse in Richtung Einkaufzone überqueren wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Der Mann am Steuer sprach den Jugendlichen zwar an, fuhr dann aber in Richtung "Am Stadtgarten" weiter.

Personenbeschreibung des Fahrers:

   - 35-40 Jahre alt - schlank - dunkles, kurzes Haar - Dreitagebart 
     - dunkelgraues Shirt - schwarze Jeans

Bei dem Auto könnte es sich nach ersten Angaben um einen silbernen Ford mit Castroper Kennzeichen handeln. Auf dem Beifahrersitz soll ein Jugendlicher gesessen haben (ca. 16 Jahre alt - schlank - dunkles, kurzes Haar.

Der Autofahrer selbst und/ oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

