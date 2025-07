POL-RE: Oer-Erkenschwick: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein Mann aus Datteln war in der Nacht zu Samstag mit fünf unbekannten Personen unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er dann im Moselbachpark ausgeraubt. Er musste mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der 51-Jährige aus Datteln war in zwei Gaststätten in Waltrop unterwegs. Hier traf er auf eine Gruppe von vier Männern und einer Frau. Zusammen gingen alle sechs Personen gegen 03:00 ...

