POL-RE: Herten: Polizei sucht vermisste 17-Jährige

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es im Rahmen eines Einsatzes zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Hier die Pressemeldung der Polizei Dortmund: Heute (20.07.2025) kam es um 01:02 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt, die in Bottrop (PP Recklinghausen) begann, in der Kleine Bruchstraße in ...

